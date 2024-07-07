Обновить данные призывники, военнообязанные и резервисты могут через электронный кабинет военнообязанного Резерв+, ЦНАП или в ТЦК и СП. Статистику обновления данных опубликовали в Министерстве обороны Украины.

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Сколько украинцев обновили данные

По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 01 по 07 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 569 397 граждан.

В общем, по состоянию на 7 июля 2024 года, количество обновлений достигло почти 3,2 миллиона,

– добавляют в министерстве.

Обратите внимание! С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Прежде всего следует обновить:

адрес проживания;

контактный номер телефона;

адреса электронной почты (при наличии).

После 16 июля ТЦК будут направлять повестки по почте

С 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные. И такая повестка будет считаться врученной, потому что она отправлена на последний известный адрес.

Даже если адресат не получил или отказался получать документ, то она все равно будет считаться врученной. В таком случае ТЦК снова пришлют лицу еще одну повестку. После неполучения двух повесток ТЦК может обратиться в полицию с просьбой осуществить административное задержание.