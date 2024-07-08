В чем заключается разница, кого могут снять с воинского учета, а кого – исключить, передает 24 Канал.

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В чем разница между "снят" и "исключен" с воинского учета

"Снят с воинского учета" не отменяет статуса военнообязанного. То есть гражданин продолжает проходить ВВК, обновлять военно учетные данные. Снятие является временным и предусматривает возвращение на учет через определенное время в соответствии с обстоятельствами.

"Исключен с воинского учета" – непригоден к службе. Такие граждане не подлежат мобилизации. Они освобождаются от воинской обязанности.

Кого могут снять с воинского учета

В соответствии с 37 статьей Закона "О воинской обязанности и военной службе", снятию с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК (военнообязанных и резервистов Службы безопасности – в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины – в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины:

1) с воинского учета призывников (кроме СБУ, разведывательных органов Украины):

достигшие 25-летнего возраста;

которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) ТЦК и СП по новому месту жительства;

призванные, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

прошедшие базовую общевойсковую подготовку;

которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья – после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;

которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;

направленных для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

2) с воинского учета военнообязанных:

которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

которые зачислены в военный оперативный резерв;

в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины;

3) с воинского учета резервистов:

которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

достигших предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;

которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины.

Кто подлежит исключению с воинского учета

Исключению с воинского учета подлежат граждане Украины, которые: