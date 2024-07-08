В чем заключается разница, кого могут снять с воинского учета, а кого – исключить, передает 24 Канал.
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В чем разница между "снят" и "исключен" с воинского учета
"Снят с воинского учета" не отменяет статуса военнообязанного. То есть гражданин продолжает проходить ВВК, обновлять военно учетные данные. Снятие является временным и предусматривает возвращение на учет через определенное время в соответствии с обстоятельствами.
"Исключен с воинского учета" – непригоден к службе. Такие граждане не подлежат мобилизации. Они освобождаются от воинской обязанности.
Кого могут снять с воинского учета
В соответствии с 37 статьей Закона "О воинской обязанности и военной службе", снятию с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК (военнообязанных и резервистов Службы безопасности – в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины – в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины:
1) с воинского учета призывников (кроме СБУ, разведывательных органов Украины):
- достигшие 25-летнего возраста;
- которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) ТЦК и СП по новому месту жительства;
- призванные, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
- которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья – после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
- которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
- направленных для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
2) с воинского учета военнообязанных:
- которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- которые зачислены в военный оперативный резерв;
- в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины;
3) с воинского учета резервистов:
- которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигших предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;
- которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины.
Кто подлежит исключению с воинского учета
Исключению с воинского учета подлежат граждане Украины, которые:
- умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.