Кроме этого, соответствии с новым законом о мобилизации, военнообязанные должны обновить данные до 16 июля. В минобороны сформировали список уважительных причин неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке.

Смотрите также Какие именно данные должны обновить военнообязанные до 16 июля

Какие могут быть уважительные причины

В частности, говорится о:

препятствие стихийного характера;

болезни гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

Гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах своего неприбытия в кратчайший срок, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК в течение 7 календарных дней.

Причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).