Крім цього, відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані повинні оновити дані до 16 липня. У міноборони сформували список поважних причин неприбуття до ТЦК у строк, визначений у повістці.

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Які можуть бути поважні причини

Зокрема, мовиться про:

перешкоду стихійного характеру;

хворобу громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини свого неприбуття у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК протягом 7 календарних днів.

Причини неявки повинні підтверджуватися документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).