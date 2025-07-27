Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий командира 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", подполковника Кирилла Вереса в интервью "Украинской правде".

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Что подполковник сказал о мобилизации в Украине?

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", подполковник Кирилл Верес прокомментировал справедливость призыва на военную службу во время войны.

Если мобилизация принудительная, значит, в стране война. О какой тогда справедливости, порядочности и благородстве может идти речь? Это все х***я. Справедливо, чтобы один умирал, а другой – нет? Кто-то отдал все, а кто-то кричит "Откройте границы". Мобилизация и война не могут быть красивыми. Кровь, пот, л**но и куча смертей – вот это война,

– сказал он.

По мнению Кирилла Вереса, многие работники ТЦК незаслуженно получают негатив в свой адрес на фоне "бусификации".

К слову, начальник отделения рекрутинга 28 отдельной механизированной бригады считает, что если темпы мобилизации сохранятся, то наши защитники смогут эффективно противодействовать врагу. "Если количество останется на этом уровне ежемесячно и не будет уменьшаться, то, я думаю, это то, что нам нужно", – сказал Денис Швыдкий.