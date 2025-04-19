За что именно может оштрафовать ТЦК, – в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко, сообщает 24 Канал.

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За что ТЦК может оштрафовать

Адвокат отметил, что наложение штрафа – это законодательно закрепленное право ТЦК. Они или пользуются им, или нет. Все зависит от того, выявили ли правонарушение и действительно ли видят в нем наличие состава административного правонарушения.

Нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства будет иметь своим следствием, напомню, административную ответственность. Однако всегда ли она наступит, зависит от ТЦК,

– подчеркнул Роман Кичко.

В то же время заметил, что есть несколько статей Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают меру ответственности. В частности:

статья 210 о нарушении правил воинского учета,

210 с примечанием 1 – за нарушение мобилизационного законодательства,

211 – за порчу или потерю военно-учетных документов.

Правозащитник со ссылкой на свою судебную практику отметил, что в подавляющем большинстве случаев ТЦК не различают статью 210 и 210 с примечанием 1.

В большинстве случаев накладывается штраф именно за нарушение мобилизационного законодательства, даже если было нарушение правил воинского учета. Я считаю, что с юридической точки зрения это некорректно, но, будем откровенны, даже суды не обращают на это внимание,

– сказал Роман Кичко.

Подчеркнул, вопрос в том, законный штраф или нет. С этой целью лицо и обращается в суд, чтобы обжаловать соответствующее постановление.