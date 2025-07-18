Что будет с мобилизацией в Украине в августе и кого призовут на службу в первую очередь – сообщает 24 Канал.

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Кто в Украине подлежит мобилизации?

Предпочтение в процессе мобилизации отдают прежде всего украинцам, которые имеют боевой опыт и военные специальности: штурмовикам, артиллеристам и тому подобное.

Кроме этого, также мобилизуют специалистов из разных сфер, в частности водителей, IT-специалистов, связистов, ведь мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения других задач.

Согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат следующие группы военнообязанных:

военнообязанные с опытом службы – украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые уже проходили военную подготовку или участвовали в боевых действиях;

военнообязанные, которые ранее считались ограниченно годными. Сейчас этот статус отменен и те, кто его имел раньше, должны были до 5 июня пройти медкомиссию;

мужчины без военного опыта – военнообязанные от 25 до 60 лет, которые не проходили службу, но пригодны по состоянию здоровья;

мужчины, которые потеряли право на отсрочку, если отсутствуют другие законные причины, которые позволяют избежать службы.

Отметим, что граждане в возрасте до 25 лет могут поступить на военную службу исключительно добровольно, в частности, заключив контракт или по собственной инициативе пройдя базовую военную подготовку.

Контрактная служба для молодежи в возрасте 18 – 24 лет существует в формате специальной программы. Она предусматривает срок службы от одного года, высокую ежемесячную зарплату (до 120 тысяч гривен), разовые выплаты, беспроцентную ипотеку, а также компенсацию за аренду жилья и другие льготы.