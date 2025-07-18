Що буде з мобілізацією в Україні в серпні та кого призвуть на службу першочергово – повідомляє 24 Канал.

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Хто в Україні підлягає мобілізації?

Перевагу в процесі мобілізації віддають насамперед українцям, які мають бойовий досвід і військові спеціальності: штурмовикам, артилеристам тощо.

Окрім цього, також мобілізують спеціалістів з різних сфер, зокрема водіїв, IT-фахівців, зв'язківців, адже мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а й для виконання інших завдань.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають такі групи військовозобов'язаних:

військовозобов'язані з досвідом служби – українці віком від 18 до 60 років, які вже проходили військовий вишкіл або брали участь у бойових діях;

військовозобов'язані, які раніше вважалися обмежено придатними. Наразі цей статус скасовано і ті, хто його мав раніше, мали до 5 червня пройти медкомісію;

чоловіки без військового досвіду – військовозобов'язані від 25 до 60 років, які не проходили службу, але придатні за станом здоров'я;

чоловіки, які втратили право на відстрочку, якщо відсутні інші законні причини, які дозволяють уникнути служби.

Зазначимо, що громадяни віком до 25 років можуть вступити на військову службу виключно добровільно, зокрема, уклавши контракт або за власною ініціативою пройшовши базову військову підготовку.

Контрактна служба для молоді віком 18 – 24 років існує у форматі спеціальної програми. Вона передбачає термін служби від одного року, високу щомісячну зарплату (до 120 тисяч гривень), разові виплати, безвідсоткову іпотеку, а також компенсацію за оренду житла та інші пільги.