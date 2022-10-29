В настоящее время также отложена демобилизация находящихся на передовой военнослужащих. Согласно указу, увольнение в запас будет происходить "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации", пишет 24 канал.

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Вторая волна мобилизации: кто в нее попадает

В Украине идет вторая волна мобилизации. Это касается граждан, которые проходили службу до 2014 года и имеют опыт работы на должностях.

Срочники будут привлекаться к обороне Украины только в случае боевых действий в регионах, где раньше была мирная территория. Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, других военных формирований Украины осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами.

Очереди мобилизации

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены четыре волны мобилизации:

Первая – оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС.

Вторая – бывшие военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Третья – призванные офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.

Четвертая – все граждане, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

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Лица, не проходившие службу, могут быть мобилизованы для обучения в центры ВСУ.

Будут ли мобилизовывать женщин

Военный учет женщин должны были начать с 1 октября 2022 года, но в конце концов отсрочили еще на год. Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

Минобороны сократило список специальностей для военного учета женщин до 14 позиций. Это специальности в отраслях госбезопасности, транспорта (в частности, водного и авиационного), строительства и инженерии, пищевых технологий, радиоэлектроники, медицины, биотехнологий, финансов, психологии и соцобеспечения.

Обратите внимание! Напомним, что военный учет необязательно означает мобилизацию. Ни одна женщина без согласия на военную службу во время мобилизации пока не призвана.

Кого не могут мобилизовать

Забронированные на период мобилизации органами государственной власти, государственными или частными учреждениями, предприятиями и т.д.

органами государственной власти, государственными или частными учреждениями, предприятиями и т.д. Лица с инвалидностью или те, кого медкомиссия признала временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья. Это не касается людей, ограниченно пригодных к службе.

или те, кого медкомиссия признала по состоянию здоровья. Это не касается людей, ограниченно пригодных к службе. Мобилизовать не могут мужчин и женщин , которые содержат трех и более детей до 18 лет, воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет, содержат ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения), воспитывают совершеннолетнего (до 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы.

, которые содержат трех и более детей до 18 лет, воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет, содержат ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения), воспитывают совершеннолетнего (до 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы. Мужчины и женщины , которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет, могут быть призваны только с согласия и по месту жительства.

, которые одни воспитывают ребенка/детей младше 18 лет, могут быть призваны только с согласия и по месту жительства. Женщины и мужчины , имеющие жену или мужа с инвалидностью или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы.

, имеющие жену или мужа с инвалидностью или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы. мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет).

Женщины и мужчины , имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящую военную службу.

, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящую военную службу. Женщины и мужчины , чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО/ООС) с 2014 года.

, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО/ООС) с 2014 года. Народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма.

Работники таких учреждений : военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны Украины, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы внешней разведки Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины, Нацгвардии Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, налоговой милиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.

: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны Украины, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардии Украины, Службы внешней разведки Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы Украины, Нацгвардии Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, налоговой милиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины. Также мобилизовать не могут студентов, научных и научно педагогических работников, педагогов учреждений общего среднего образования.

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