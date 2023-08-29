Представитель Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея объяснила, какие повестки могут получить военнообязанные осенью.

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Какую повестку будут вручать в Украине осенью

Всего в Украине существует 4 вида повесток. Однако пока не вручают повестки для призыва на срочную военную службу, ведь призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится во время общей мобилизации.

Так что осенью военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВЛК;

мобилизационное предписание.

Что делать, если вам вручили повестку

В первом случае военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных. Как пояснила Алина Кривошея, это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные – возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается ВПЛ.

Во втором случае необходимо пройти медицинское освидетельствование на ВЛК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

Третий вид повесток, а именно мобилизационное распоряжение, выдается уже после прохождения ВЛК в случае признания военнообязанного пригодным к службе.

Мобилизационное распоряжение выдается тогда, когда есть потребность в человеке с его военно-учетной специальностью, которую он получил ранее на срочной или контрактной службе. Во время вручения учитывают определение военно-врачебной комиссии. Для тех, у кого нет военно-учетной специальности, их направляют на подготовку,

– добавила Кривошея.

Кстати, в Украине могут расширить круг людей, имеющих право вручать повестки. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №9566, предлагающий предоставить такое право коммунальщикам и владельцам домов.