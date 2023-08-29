Руководитель территориального центра комплектования Сергей Павлов объяснил, кого сразу могут отправить на фронт.

Смотрите также Повесток может быть больше: каких изменений мобилизации следует ожидать осенью

Кого могут отправить на фронт без подготовки

Сергей Павлов объяснил, что сразу на фронт попадают люди с боевым опытом или те, кто хотя бы служил раньше.

Люди, служившие и имеющие опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили – все попадают в учебные части,

– сказал полковник Павлов.

Он уточнил, что независимо от степени подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют на обучение, которое длится минимум один месяц.

Сколько длится обучение мобилизованных без военного опыта По словам Павлова, мобилизованные без опыта отправляются в учебные части, где они проходят всю подготовку от 1 до 3 месяцев. Если есть необходимость, мужчины могут отправить на обучение за границу в Польшу или Германию.

Что брать с собой мобилизованному

По словам начальника ТЦК в учебном военном центре должны выдать все необходимое кроме белья, а именно: каримат, вещевые мешки, форму и снаряжение. То есть когда военнообязанный отправляется в воинскую часть или учебную часть, необходимо чтобы у него было во что переодеться: трусы, носки.