Керівник територіального центру комплектування Сергій Павлов пояснив, кого одразу можуть відправити на фронт.

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Кого можуть відправити на фронт без підготовки

Сергій Павлов пояснив, що одразу на фронт потрапляють люди з бойовим досвідом або ті, хто хоча б служив раніше.

Люди які служили та мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини, але люди, які не служили – всі потрапляють в учбові частини,

– сказав полковник Павлов.

Він уточнив, що незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють на навчання, яке триває мінімум один місяць.

Скільки триває навчання мобілізованих без воєнного досвіду За словами Павлова, мобілізованих без досвіду відправляють в навчальні частини, де вони проходять всю підготовку від 1 до 3 місяців. Якщо є необхідність, чоловіка можуть відправити на навчання за кордон до Польщі або Німеччини.

Що брати з собою мобілізованому

За словами начальника ТЦК у навчальному центру військовому повинні видати усе необхідне крім білизни, а саме: каримат, речові мішки, форму та спорядження. Тобто коли військовозобов'язаний відправляється у військову частину або учбову частину, необхідно щоб у нього було у що перевдягнутися: труси, шкарпетки.