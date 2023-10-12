Изменения, внесенные в Положение о военно-врачебной экспертизе, стали причиной скандала в обществе. Дело в формулировке "ограниченно пригодный" – кое-кто начал разгонять, что отныне будут служить люди с опасными болезнями, как ВИЧ, туберкулез или ментальные заболевания. С какими болезнями могут призвать в армию – рассказывает 24 Канал.
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Пациентов с какими диагнозами могут мобилизовать
Когда человек проходит военно-врачебную комиссию, медики оценивают его состояние здоровья. В зависимости от этого призывник подпадает под одну из четырех категорий:
- пригоден к военной службе;
- временно непригоден к военной службе (и должен пройти лечение);
- ограниченно пригоден (человек может служить в военное время, но не в мирное);
- непригоден к военной службе (такого человека исключают из военного учета).
Теперь могут мобилизовать людей с рядом диагнозов.
Человека могут мобилизовать, если он:
- имеет клинически излеченный туберкулез;
- имеет вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- является бессимптомным носителем ВИЧ;
- имеет медленно прогрессирующие или не прогрессирующие болезни крови, функции несколько нарушены или имеются редкие обострения (это анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма);
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- имеет легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;
- имеет невротические расстройства, расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;
- имеет медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
- имеет эпизодические и пароксизмальные нарушения, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.
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Что говорят в ВСУ
О том, что людей с активной фазой туберкулеза не заставят служить, говорят и в Командовании медицинских сил. Также говорится, что ВВК будут прибегать к индивидуальному подходу, рассматривая каждый конкретный случай в отдельности.