Изменения, внесенные в Положение о военно-врачебной экспертизе, стали причиной скандала в обществе. Дело в формулировке "ограниченно пригодный" – кое-кто начал разгонять, что отныне будут служить люди с опасными болезнями, как ВИЧ, туберкулез или ментальные заболевания. С какими болезнями могут призвать в армию – рассказывает 24 Канал.

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Пациентов с какими диагнозами могут мобилизовать

Когда человек проходит военно-врачебную комиссию, медики оценивают его состояние здоровья. В зависимости от этого призывник подпадает под одну из четырех категорий:

  • пригоден к военной службе;
  • временно непригоден к военной службе (и должен пройти лечение);
  • ограниченно пригоден (человек может служить в военное время, но не в мирное);
  • непригоден к военной службе (такого человека исключают из военного учета).

Теперь могут мобилизовать людей с рядом диагнозов.

Человека могут мобилизовать, если он:

  • имеет клинически излеченный туберкулез;
  • имеет вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • является бессимптомным носителем ВИЧ;
  • имеет медленно прогрессирующие или не прогрессирующие болезни крови, функции несколько нарушены или имеются редкие обострения (это анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма);
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • имеет легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;
  • имеет невротические расстройства, расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;
  • имеет медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • имеет эпизодические и пароксизмальные нарушения, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

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Что говорят в ВСУ

О том, что людей с активной фазой туберкулеза не заставят служить, говорят и в Командовании медицинских сил. Также говорится, что ВВК будут прибегать к индивидуальному подходу, рассматривая каждый конкретный случай в отдельности.