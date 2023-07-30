Однако при этом только факта инвалидности родителя недостаточно. О нюансах законодательства рассказали адвокаты Ирина и Владислав Леоновы.

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Что говорит законодательство

Адвокаты отметили, что по закону обязанность содержать нетрудоспособное лицо или лицо с инвалидностью среди ближайших родственников возлагается на их взрослых детей, на второго супруга лица с инвалидностью и на его родителей. В частности, в части 1 статьи 202 Семейного кодекса Украины отмечается, что совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи.

В статье 75 Семейного кодекса Украины указано, что право на содержание имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи. Однако это возможно при условии, что второй супруг может оказывать материальную помощь.

В соответствии с частью 1 статьи 198 этого же кодекса родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных детей, если они нуждаются в материальной помощи.

Об условиях же мобилизации мужчин, имеющих на содержании нетрудоспособных родителей, указано в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ей не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие одного из своих родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Мужчина должен быть единственным, кто обязан содержать родителей

Следовательно, военнообязанный мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации при условии, что в семье нет других трудоспособных лиц, которые должны содержать человека с инвалидностью. Речь при этом не только о совершеннолетних трудоспособных братьях или сестрах, но и о трудоспособных муже или жене человека с инвалидностью и его родителях.

Если военнообязанный является единственным трудоспособным лицом, которое по закону обязано содержать мать, то он будет иметь право на отсрочку,

– объяснили адвокаты.

Как отметили Ирина и Владислав Леоновы, нетрудоспособным лицом являются пенсионеры и лица с инвалидностью любой группы.