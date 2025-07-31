Поэтому отныне боевые повестки военнообязанным будут отправлять через Укрпочту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №916 от 30 июля 2025 года.

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В каких случаях повестку могут прислать Укрпочтой?

Согласно постановлению, военнообязанные, прошедшие ВВК и не имеющие права на отсрочку, отныне могут получить боевую повестку через Укрпочту заказным письмом с описью вложения. Это изменение касается лиц, которые только что прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) или имеют действующее заключение ВВК, но не имеют отсрочки.

В связи с этим, если отсрочка завершилась, а медкомиссия действующая – следует ожидать повестку по почте. Распоряжение будет направляться как ценное письмо через Укрпочту. Это означает, что вручение документов будет фиксироваться официально, а избежание получения письма может трактоваться как уклонение.

Отметим, что, согласно постановлению 560, вручать повестки мужчинам от 18 до 60 лет также могут уполномоченные лица круглосуточно по разным адресам и в общественных местах.

После получения повестки военнообязанные должны явиться в срок, указанный в повестке, если нет уважительных причин для отсутствия.