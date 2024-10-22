Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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Какие причины рейдов ТЦК

По его словам, темпы набора людей сохраняются. Но в то же время в августе-октябре армия России значительно активизировала наступательные действия, что требует дополнительных сил со стороны Украины.

То есть цифры мобилизации должны расти,

– подчеркнул нардеп.

На вопрос о причинах рейдов, которые проводят сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранители, он ответил, что они те же – активные наступательные действия россиян.

"На сейчас у меня нет точных цифр, насколько увеличилось количество мобилизованных благодаря таким мероприятиям", – отметил Чернев, комментируя эффективность таких рейдов.