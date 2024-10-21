О нюансах процесса мобилизации рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. По его словам, граждан от 50 до 60 лет сейчас мобилизуют "очень редко".

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Могут ли мобилизовать после 50 лет

Федор Вениславский объяснил, что в Генштабе ВСУ есть понимание, что мобилизовать мужчин старше 50 лет нет смысла.

Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла,

– сказал нардеп.

Эта категория мужчин может быть призвана в армию в двух случаях:

если военнообязанный имеет дефицитную военно-учетную специальность, по которой есть потребность.

если речь идет о тыловых подразделениях, обеспечения – повара, ремонтники и тому подобное.

В то же время Вениславский отметил, что речь идет об ограниченном количестве людей, в связи с чем сегодня "граждан от 50 до 60 лет мобилизуют очень редко".

К слову, ранее стало известно, что при оформлении паспорта призывников от 16 до 25 лет автоматически внесут в реестр "Оберег". Проходить ВВК для этого не нужно.