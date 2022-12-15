Мобилизация в Украине идет по плану
Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Генштаба Алексей Громов. Он пояснил, что в начале войны была объявлена масштабная мобилизация для того, чтобы комплектовать существующие и новые подразделения.
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А вот в дальнейшем мероприятия по мобилизации проводятся в плановом порядке.
Громов также подчеркнул, что Украина не мобилизовала сотни тысяч человек за короткий период, как это было в России.
Мы комплектуем воинские части, формируем новые подразделения, делаем все по плану. Сумбурности в действиях военно-политического руководства нет,
– резюмировал генерал.
Хаос в России
Чего не скажешь об армии противника. Поскольку Россия надеялась захватить Киев за 3 дня, мощь войска закончилась почти сразу. В ход пешком звербованы зеки, контрактники, а тогда и "мобики" на которых Путин таки отважился, потому что другого выхода не было в принципе. Потери России настолько велики, что и этого недостаточно.
В самой России иногда возникают протесты против мобилизации, матери слезно плачут, чтобы их сыновей не забирали на верную погибель. Да и сами россияне часто отказываются уходить воевать. Они стараются избежать мобилизации всеми возможными и невозможными способами. Убегают за границу, ломают себе руки-ноги, а как отмазаться не получается – сдаются в плен.
Какой будет мобилизация в 2023 году в Украине
- У Минобороны относительно того, будет ли мобилизация в Украине в следующем году. Да, по словам Анны Маляр, делать прогнозы пока сложно, ведь это зависит от хода войны.
- Мобилизация продлена с 21 ноября на 90 дней. Она продлится до 19 февраля 2023 года.
- В Минобороны также подчеркнули, что потребности в дополнительной мобилизации в Украине нет, в ряды ВСУ в первую очередь будут отбирать личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы.
- А в МВД заявили, что на блокпостах повесток не будут вручать, потому что хватает добровольцев. У ВСУ будут отбирать лучших из лучших.