Мобілізація в Україні йде за планом

Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Генштабу Олексій Громов. Він пояснив, що на початку війни було оголошено масштабну мобілізацію для того, щоб комплектувати наявні та нові підрозділи.

До теми Прогнози некоректні: у Міноборони пояснили можливе продовження мобілізації у 2023 році

А ось надалі заходи щодо мобілізації проводяться у плановому порядку.

Громов також наголосив, що Україна не мобілізувала сотні тисяч людей за короткий період, як це було в Росії.

Ми комплектуємо військові частини, формуємо нові підрозділи, робимо все за планом. Сумбурності у діях військово-політичного керівництва немає,

— резюмував генерал.

Хаос в Росії

Чого не скажеш про армію противника. Оскільки Росія сподівалась захопити Київ за 3 дні, потужності війська скінчились майже відразу. В хід пішки звербовані зеки, контрактники, а тоді й "мобіки" на яких Путін таки наважився, бо іншого виходу не було в принципі. Втрати Росії настільки великі, що й цього недостатньо.

В самій Росії час від часу виникають протести проти мобілізації. матері слізно плачуть. аби їх синів не забирали на вірну погибель. Та й самі росіяни часто відмовляються йти воювати. Вони намагаються уникнути мобілізації усіма можливими і неможливими способами. Втікають за кордон, ломають собі руки-ноги, а як відмазатись не виходить – здаються у полон.

Якою буде мобілізація у 2023 році в Україні