Однако в определенных случаях возможна демобилизация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юристов объединения "Бачинский и партнеры".

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Когда военный может демобилизоваться?

Юристы отмечают, что демобилизация – это процесс увольнения военнослужащих со службы после окончания срока контракта, военной кампании или в случае отставки. В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", демобилизовать военнослужащих во время военного положения можно:

по возрасту (уволиться могут мужчины, которым исполнилось 60 лет);

по состоянию здоровья (после получения заключения ВВК о непригодности к военной службе или получения инвалидности I – III групп);

в связи с вступлением в законную силу наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (если нет других родственников, которые обязаны его содержать);

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия других родственников, которые обязаны содержать);

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы (если нет других родственников, которые обязаны содержать);

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе (в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход).

Кроме этого, уволиться со службы имеют право:

военнослужащие в связи с беременностью;

военнослужащие, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

военнослужащие, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Юристы отмечают, что при наличии законных оснований на увольнение, военный должен обратиться в боевую часть с соответствующим пакетом документов, подтверждающих основания для его увольнения. Окончательное решение о демобилизации принимается компетентными органами военного управления.

Заметим, что вопрос относительно законопроекта о демобилизации сейчас остается открытым. Верховная Рада не будет принимать его без предварительного обсуждения с военными. Сейчас к этому подходят крайне осторожно.