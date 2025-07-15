Проте в певних випадках можлива демобілізація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юристів об'єднання "Бачинський та партнери".

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Коли військовий може демобілізуватися?

Юристи зазначають, що демобілізація – це процес звільнення військовослужбовців зі служби після закінчення строку контракту, військової кампанії або в разі відставки. Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", демобілізувати військовослужбовців під час воєнного стану можна:

за віком (звільнитися можуть чоловіки, яким виповнилося 60 років);

за станом здоров’я (після отримання висновку ВЛК про непридатність до військової служби або отримання інвалідності I – III груп);

у зв’язку з набранням законної сили покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років (якщо немає інших родичів, які зобов’язані її утримувати);

у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання;

у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи (за умови відсутності інших родичів, які зобов’язані утримувати);

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи (якщо немає інших родичів, які зобов’язані утримувати);

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду (в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд).

Окрім цього, звільнитися зі служби мають право:

військовослужбовиці у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовиці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

військовослужбовиці, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років;

військовослужбовці, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану.

Юристи зазначають, що за наявності законних підстав на звільнення, військовий повинен звернутися до бойової частини з відповідним пакетом документів, які підтверджують підстави для його звільнення. Остаточне рішення про демобілізацію ухвалюється компетентними органами військового управління.

Зауважимо, що питання щодо законопроєкту про демобілізацію нині залишається відкритим. Верховна Рада не ухвалюватиме його без попереднього обговорення з військовими. Наразі до цього підходять вкрай обережно.