За такие действия предусмотрено наказание. Об этом 24 Канала рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Наказание для уклоняющихся

Юрист отметил, что возможны несколько вариантов последствий. Всё зависит от обстоятельств. Если человек хотел пересечь границу вне пункта пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов, ему грозит административная ответственность. Это штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест на 15 суток.

Однако когда лицо использовало поддельные документы, ему грозит уголовная ответственность. Может быть штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение (не лишение) свободы до 2-х лет. Если человек сам подделал эти документы, придется заплатить штраф до 17 тысяч гривен. или арест сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 2 лет.

Такие нарушения могут рассматриваться как "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". За это "светит" тюрьма от 3 до 5 лет.

Есть также и ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, наказуемую лишением свободы от 3 до 5 лет. Когда преступление совершают несколько человек – от 5 до 7 лет лишения свободы.

Какие проблемы возникают

По словам Юрчака, бывают проблемы с доказыванием умысла личности, поскольку для наличия состава соответствующего преступления между незаконным пересечением границы и уклонением от мобилизации должна существовать прямая связь.

Часто неудачные попытки пересечения границы оканчиваются предложениями взятки. Это наказывается штрафом от 17 000 до 68 000 гривен или ограничением или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.