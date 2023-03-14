За такі дії передбачено покарання. Про це 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Покарання для ухилянтів

Юрист зазначив, можливі кілька варіантів наслідків. Все залежить від обставин. Якщо людина хотіла перетнути кордон поза пунктом пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів, їй загрожує адміністративна відповідальність. Це штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на до 15 діб.

Проте коли особа використала підроблені документи, їй загрожує кримінальна відповідальність. Може бути штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або ж обмеження (не позбавлення) волі до 2-х років. Якщо людина сама підробила ці документи, доведеться заплатити штраф до 17 тисяч гривень. або ж арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Такі порушення можуть розглядати, як "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації". За це "світить" в'язниця від 3 до 5 років.

Є також і відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Коли злочин вчиняють кілька осіб – від 5 до 7 років позбавлення волі.

Які проблеми виникають

За словами Юрчака, бувають проблеми із доведенням умислу особи, оскільки для наявності складу відповідного злочину між незаконним перетином кордону та ухиленням від мобілізації повинен існувати прямий зв'язок.

Часто невдалі спроби перетину кордону закінчуються пропозиціями хабаря. Це карається штрафом від 17 000 до 68 000 гривень або обмеженням чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.