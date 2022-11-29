В общей сложности существует четыре волны мобилизации – во время каждой из них призывают в армию разные категории людей. Однако набор навыков, которым должен обладать мобилизованный, остается неизменным – в этом материале 24 канал собрал советы экспертов по умениям, которые следует овладеть военнообязанным.
Читайте также Сколько должны отслужить военные ВСУ, призванные во время мобилизации в Украине
Пять основных "скилов" каждого солдата
- Прежде всего, мобилизованный должен быть физически выносливым.
Специалисты отмечают, что люди, имеющие военную специализацию, часто вынуждены передвигать большой груз. Кроме того, вес бронежилета, оружия, боеприпасов и рюкзака и другого оборудования может достигать 20-30 килограммов. Поэтому военные должны тренировать тело и бояться тяжелых физических испытаний.
- Во-вторых, призывник должен знать, как правильно обращаться с оружием.
Отметим, что не каждый мобилизованный будет стрелять на фронте из автомата или винтовка, тем более, что гораздо чаще сейчас используют на поле боя тяжелую технику — танки и артиллерию, но уметь пользоваться оружием все равно нужно. Эксперты убеждены, что самое важное в этом деле овладеть умением двигаться с оружием и чувствовать его.
- В-третьих, мобилизированный не должен пренебрегать теорией.
Как бы это очевидно не звучало, но знание основ структуры армии, главных воинских званий и должностей, а также умение различать основные виды техники могут помочь абсолютно каждому новичку чувствовать себя увереннее. Важно также ознакомиться с различными видами вооружения и заранее изучить военный сленг, чтобы понимать старших коллег. Не лишним будет, кроме того, просмотр видео, как, например, создавать фортификационные сооружения.
- Минимизировать стресс поможет психическая выносливость.
Перед отправкой на фронт нужно ознакомиться с тем, как мозг человека может реагировать на острые и внезапные изменения. В этом деле, в частности, будут полезны соревнования, в ходе которых можно проследить реакцию мозга на стресс.
- Знание основ медицины – это база.
Будущему воину следует пройти курсы тактической медицины. Не следует пренебрегать практикой теоретических знаний и тренировками на друзьях или родственниках.
Кого призвать не могут при любых обстоятельствах
Напомним, недавно 24 канал писал о том, кто не подлежит всеобщей военной мобилизации. Следовательно, есть определенные категории людей, которые не могут мобилизовать и отправить на фронт. Больше читайте в материале.