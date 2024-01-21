Руководитель практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Иван Колганов рассказал, какие государственные и другие услуги сейчас точно нельзя воспользоваться без предварительного визита и согласования в ТЦК.

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Справка. В Украине существуют разные виды военно-учетных документов, предусмотренные для трех категорий граждан: призывники должны иметь удостоверение о приписке к призывному участку;

военнообязанные – военный билет, временное удостоверение;

резервисты – военный билет.

Какие услуги невозможно получить без военно-учетного документа

Сейчас мужчине без военно-учетного документа не удастся устроиться на работу или поступить на учебу. Частные и государственные учреждения и организации обязаны проверять все документы о военном учете при приеме сотрудника на работу. В противном случае работодателю грозит штраф.

Следует обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также и по пересечению государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа,

– сказал специалист.

Важно. Согласно постановлению Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения должны уведомлять правила военного учета граждан под личную подпись в случае приема на работу или на обучение.

Об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов необходимо уведомлять ТЦК в течение недели.

Также военный билет необходим в центре занятости — без него военнообязанный не сможет обрести статус безработного.

Как насчет медицинской помощи

Кроме этого, у пациента может потребоваться военно-учетный документ, если ему нужна плановая помощь. В случае отказа мужчину сначала отправят в военкомат.

Однако адвокат отметил, что никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует. Если человек нужна срочная помощь, его окажут.