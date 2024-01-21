Руководитель практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Иван Колганов рассказал, какие государственные и другие услуги сейчас точно нельзя воспользоваться без предварительного визита и согласования в ТЦК.
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Какие услуги невозможно получить без военно-учетного документа
Сейчас мужчине без военно-учетного документа не удастся устроиться на работу или поступить на учебу. Частные и государственные учреждения и организации обязаны проверять все документы о военном учете при приеме сотрудника на работу. В противном случае работодателю грозит штраф.
Следует обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также и по пересечению государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа,
– сказал специалист.
Об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов необходимо уведомлять ТЦК в течение недели.
Также военный билет необходим в центре занятости — без него военнообязанный не сможет обрести статус безработного.
Как насчет медицинской помощи
Кроме этого, у пациента может потребоваться военно-учетный документ, если ему нужна плановая помощь. В случае отказа мужчину сначала отправят в военкомат.
Однако адвокат отметил, что никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует. Если человек нужна срочная помощь, его окажут.