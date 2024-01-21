Керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов розповів, якими державними та іншими послугами зараз точно не можна скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК.

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Довідка. В Україні існують різні види військово-облікових документів, передбачені для трьох категорій громадян: призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці;

військовозобов'язані – військовий квиток, тимчасове посвідчення;

резервісти – військовий квиток.

Які послуги неможливо отримати без військово-облікового документа

Нині чоловіку без військово-облікового документа не вдасться влаштуватися на роботу чи вступити на навчання. Приватні та державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. В інакшому випадку роботодавцю загрожує штраф.

Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа,

– сказав фахівець.

Важливо. Згідно з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів", державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у випадку прийому на роботу або на навчання.

Про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів необхідно повідомляти до ТЦК впродовж тижня.

Також військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.

Як щодо медичної допомоги

Крім цього, в пацієнта можуть вимагати військово-обліковий документ, якщо йому потрібна планова допомога. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.

Однак адвокат зазначив, що жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує. Якщо людина потрібна термінова допомога, її нададуть.