Керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов розповів, якими державними та іншими послугами зараз точно не можна скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК.
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Які послуги неможливо отримати без військово-облікового документа
Нині чоловіку без військово-облікового документа не вдасться влаштуватися на роботу чи вступити на навчання. Приватні та державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. В інакшому випадку роботодавцю загрожує штраф.
Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа,
– сказав фахівець.
Про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів необхідно повідомляти до ТЦК впродовж тижня.
Також військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.
Як щодо медичної допомоги
Крім цього, в пацієнта можуть вимагати військово-обліковий документ, якщо йому потрібна планова допомога. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.
Однак адвокат зазначив, що жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує. Якщо людина потрібна термінова допомога, її нададуть.