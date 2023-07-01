В Украине существует 4 очереди мобилизации. О том, какие категории граждан сейчас мобилизуют и какие волны мобилизации продолжаются – разбирался 24 Канал.

Обратите внимание У нас не стоит задача привлечь всех, но люди устают, – Зеленский о темпах мобилизации

Какие мобилизационные очереди

Согласно законодательству, выделяют 4 очереди мобилизации:

Первая – оперативный резерв, то есть резервисты, бывшие военнослужащие и ветераны АТО и ООС;

Вторая – резервисты, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

Третья – офицеры запаса и граждане, окончившие военную кафедру во время учебы в вузе;

Четвертая – так называемый гражданский резерв, то есть все граждане, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Однако на фоне продолжающейся войны, мобилизация в Украине не осуществляется за очередями. В первую очередь комплектование боевых воинских частей производилось за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС. Далее комплексирование подразделений начали осуществлять за счет призыва граждан, уже проходивших военную службу и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу, после призыва отправляют в учебные центры для ее прохождения и уже только тогда они могут стать частью того или иного подразделения.

Какая волна мобилизации продолжается в Украине

Согласно указу президента Владимира Зеленского об общей мобилизации, очередности и объемах призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики определяет Генштаб ВСУ.

Мобилизационные процессы в Украине постоянны, ведь война – это, к сожалению, потери. На место воинов, погибших или раненых, нужны новые люди. Также следует понимать, что находящиеся на фронте люди нуждаются в ротации и отдыхе. Поэтому для комплексирования подразделений осуществляется постоянный призыв граждан. Из-за постоянности этого процесса, волн мобилизации как таковых в Украине нет.

Мобилизационные планы для каждого региона разные с учетом количества населения в каждом регионе и по потребностям в определенных специальностях.

Важно! Согласно решению Верховной Рады, режимы военного положения и общей мобилизации в Украине продлены до 18 августа 2023 года. Если война до сих пор не завершится, действия правовых режимов будут продолжены, вероятно, еще на 90 суток. Однако военное положение и мобилизацию могут досрочно отменить при условии завершения войны.