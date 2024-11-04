В частности, такой вывод в одном из дел сделал Закарпатский окружной административный суд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Когда могут мобилизовать забронированного работника

В мае 2024 года суд вынес приговор по делу о мобилизации забронированного работника.

Известно, что в феврале 2024 года истец хотел выехать за границу на законных основаниях. Но его задержали и доставили в ТЦК, откуда отправили на медкомиссию, а позже – в воинскую часть для прохождения военной службы.

Тем временем истец был забронирован за ООО "Ф". Но он не сообщил ТЦК вовремя о своем праве на отсрочку, то есть не воспользовался возможностью ее реализации.

В суде отметили, что военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, должны своевременно сообщать ТЦК о наличии таких оснований.

Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом ТЦК. При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего,

– пишет Судебно-юридическая газета.

Юристы добавляют, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в семидневный срок сообщить о любых изменениях персональных данных. Сюда же относятся основания для отсрочки.