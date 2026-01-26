Ряд категорий женщин не могут выезжать за границу: актуальный список на 2026 год

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В 2026 году большинству женщин разрешено выезжать за границу.

Но некоторым украинкам пересечение границы таки запрещено. 24 Канал собрал информацию, известную пока по этому поводу.

Смотрите также Кого мобилизуют с 1 февраля 2026 года

Кто из женщин не может выезжать за границу?

Женщины-медики находятся на воинском учете и являются военнообязанными. Впрочем, в большинстве случаев запрета на выезд за границу для них нет.

А вот покидать страну не могут женщины-министры, их заместители, высокопоставленные госслужащие, правоохранители, судьи, прокуроры и тому подобное. Пересекать границу они могут только в случае служебной командировки, отпуска, лечения или похорон близких.

Но это правило не действует на тех, кто работает бесплатно на добровольной основе, а также на депутаток местных советов, кроме тех, которые являются должностными лицами местного самоуправления.

Несмотря на отсутствие принудительной мобилизации женщин в Украине, украинки могут добровольно подписать контракт с ВСУ. А всем военным без разрешения командования покидать страну запрещено.

Женщине также могут отказать в выезде, если срок действия ее паспорта для выезда за границу истек.

Также из страны по решению суда могут не выпустить тех, кого внесли в реестр должников с непогашенной задолженностью.

Закон запрещает выезд и тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Это ограничение накладывается сроком до 5 лет после прекращения такой деятельности.

Суд также может ограничить право на выезд тех женщин, находятся под надзором полиции, подозреваются в уголовном преступлении, уклоняются от выполнения обязанностей, скрываются от закона и тому подобное.

Кто из мужчин может выехать за границу?