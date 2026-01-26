Ряд категорий женщин не могут выезжать за границу: актуальный список на 2026 год
- Женщины-министры, их заместители, высокопоставленные госслужащие, правоохранители, судьи и прокуроры могут выезжать за границу только по служебным или личным делам.
- Выезд запрещен для женщин с недействительным паспортом, должников, тех, кто имеет доступ к государственной тайне, и подозреваемых в преступлениях.
В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В 2026 году большинству женщин разрешено выезжать за границу.
Но некоторым украинкам пересечение границы таки запрещено. 24 Канал собрал информацию, известную пока по этому поводу.
Кто из женщин не может выезжать за границу?
Женщины-медики находятся на воинском учете и являются военнообязанными. Впрочем, в большинстве случаев запрета на выезд за границу для них нет.
А вот покидать страну не могут женщины-министры, их заместители, высокопоставленные госслужащие, правоохранители, судьи, прокуроры и тому подобное. Пересекать границу они могут только в случае служебной командировки, отпуска, лечения или похорон близких.
Но это правило не действует на тех, кто работает бесплатно на добровольной основе, а также на депутаток местных советов, кроме тех, которые являются должностными лицами местного самоуправления.
Несмотря на отсутствие принудительной мобилизации женщин в Украине, украинки могут добровольно подписать контракт с ВСУ. А всем военным без разрешения командования покидать страну запрещено.
Женщине также могут отказать в выезде, если срок действия ее паспорта для выезда за границу истек.
Также из страны по решению суда могут не выпустить тех, кого внесли в реестр должников с непогашенной задолженностью.
Закон запрещает выезд и тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Это ограничение накладывается сроком до 5 лет после прекращения такой деятельности.
Суд также может ограничить право на выезд тех женщин, находятся под надзором полиции, подозреваются в уголовном преступлении, уклоняются от выполнения обязанностей, скрываются от закона и тому подобное.
Кто из мужчин может выехать за границу?
С 1 января мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые работают в сфере медиа, стратегических и информационных коммуникаций, могут получить разрешение на выезд за границу сроком до 60 дней.
Без ограничений также могут покидать страну мужчины в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет.
А мужчины в возрасте 23 – 60 лет имеют право пересекать границу по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, для обучения, профессиональной деятельности, волонтерской помощи ВСУ.