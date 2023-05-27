Кому могут выдать повестки в июне и кого могут призвать в службу, читайте на 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать в июне

пригодных к службе по состоянию здоровья мужчин от 28 до 60 лет без опыта службы;

пригодных для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;

ограниченно пригодных к службе во время военного положения и непригодных в мирное время мужчин в возрасте от 28 до 60 лет;

снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения.

Кроме этого, могут быть мобилизованы и люди с инвалидностью или мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению, однако только добровольно и по месту жительства.

Могут ли отправить в армию сразу после вручения повестки

Заметим, что есть два типа повесток:

для уточнения военно-учетных данных,

боевая повестка – для отправки в войска в составе команды.

Если гражданин получил повестку для уточнения данных, значит гражданина вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии и проведения профессионально-психологического отбора.

После того как гражданин пройдет все эти мероприятия и будет признан пригодным по всем критериям, тогда ему вручат повестку на отправку в армию. Однако человек может быть непригодным по состоянию здоровья или иметь право на отсрочку от призыва.