Кому можуть видати повістки у червні й кого можуть призвати до служби, читайте на 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати у червні

придатних до служби за станом здоров'я чоловіків віком від 28 до 60 років без досвіду служби;

придатних до служби за станом здоров'я та з військовим досвідом;

обмежено придатних до служби під час воєнного стану та непридатних у мирний час чоловіків віком від 28 до 60 років;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними під час воєнного стану.

Крім цього, можуть бути мобілізовані й люди з інвалідністю або чоловіки, які мають відстрочку за сімейним станом, проте лише добровільно та за місцем проживання.

Чи можуть відправити до війська одразу після вручення повістки

Зауважимо, що є два типи повісток:

для уточнення військово-облікових даних,

бойова повістка – для відправлення у війська у складі команди.

Якщо громадянин отримав повістку для уточнення даних, то це означає, що громадянина викликають для звірення облікових даних, проходження медичної комісії й проведення професійно-психологічного відбору.

Після того, як громадянин пройде всі ці заходи й буде визнаний придатним за всіма критеріями, тоді йому вручать повістку на відправлення до війська. Проте людина може бути непридатною за станом здоров'я або ж мати право на відстрочку від призову.