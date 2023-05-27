Фахівчиня Смілянського місцевого центру з надання безплатної правової допомоги Наталія Мамонова розповіла, як солдат може звільнитися зі служби.

Дивіться також Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон попри воєнний стан в Україні: перелік

Хто може звільнитися з лав ЗСУ

Стаття 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" чітко визначає підстави для звільнення зі служби. Згідно зі статтею, військовослужбовець може звільнитися:

за віком, коли військовий досяг граничного віку перебування на службі;

за станом здоров'я, коли ВЛК видала висновок про непридатність до служби в ЗСУ;

у випадку позбавлення військового звання або обмеження волі – якщо солдата засудили за злочин, а обвинувальний вирок набув чинності;

за сімейними обставинами. Ця категорія має широке охоплення: необхідність виховання дитини з інвалідністю, серйозні хвороби у родичів, вагітність або перебування у відпустці для догляду за дитиною, якщо дитині потрібен догляд згідно з медичним висновком.

Які документи необхідні

Право закінчення військової служби необхідно підтвердити документально – принести свідоцтва про народження дітей, посвідчення багатодітної сім'ї, документи, які підтверджують інвалідність дитини, медичні довідки про стан здоров'я хворих членів сім'ї, рішення суду про визнання військовослужбовця недієздатним тощо.

Перераховані вище документи військовослужбовець повинен прикріпити до свого рапорту військовослужбовця, який подається командиру підрозділу.

Фахівчиня уточнила, що споріднені зв'язки мають бути підтверджені документально, а цивільний шлюб не враховується.