Также отсрочку могут давать по состоянию здоровья и другим причинам. Они описаны в законе о военном долге и военной службе и о мобилизационной подготовке и мобилизации и в других документах.

Заметьте Мобилизация в Украине: каков предельный возраст военнообязанных по категориям

Относительно кого действует отсрочка от мобилизации

Под мобилизацию во время военного положения в Украине попадают все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако для всех женщин, кроме медиков и военных, военный учет является добровольным.

В то же время мужчины призывного возраста, как и женщины-медики или военные, могут получить отсрочку по семейным обстоятельствам, если:

самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

удерживают три и более ребенка в возрасте до 18 лет;

имеют несовершеннолетних братьев или сестер, которые по закону не имеют людей, которые обязаны их содержать;

имеют на содержании, под опекой или попечительством нетрудоспособных родителей или одного родителя, или нетрудоспособных лиц, если они не имеют других трудоспособных, которые могут их содержать;

являются усыновителями, опекунами, попечителями, названы родителями, родителями-воспитателями, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщина беременна;

если один из супругов уже проходит военную службу, а в семье есть несовершеннолетний ребенок;

если жена или муж или близкие родственники пропали без вести или погибли на войне во время военного положения.

Также отсрочку имеют лица, которые получают образование или преподают или занимаются наукой. Речь идет о тех, кто:

учится на дневной или дуальной форме;

является научным и научно-педагогическим работником, имеющим ученое звание и/или научную степень, педагогом, если работает в учебном заведении не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме того, военнообязанные могут получить отсрочку по состоянию здоровья. Это возможно, если:

лицо признано комиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, указанными в законе;

содержат совершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность 1 или 2 группы;

заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению врачей нуждаются в постоянном уходе;

заботятся о лице с инвалидностью, которое суд признал недееспособным;

постоянно ухаживают за лицом с инвалидностью 1 или 2 группы, или лицом, которое по заключению врачей требует постоянного ухода, если нет других людей, которые могут выполнять эти обязанности.

Более того, есть лица, которые не подлежат призыву за профессиональной деятельностью. Речь идет о:

забронированных на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;

народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Крыма;

работников органов военного управления или органов управления, воинских частей или подразделений, предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, налоговой, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях.

Обратите внимание! Лица, которые до военного положения были непригодны к службе, во время войны могут быть временно непригодны. Следует заметить, что призыву не подлежат лица с 1, 2 и 3 группой инвалидности, которые больны тяжелыми инфекционными или венерическими болезнями, имеют серьезные физические пороки, слепоту или глухоту. Подробнее читайте здесь.