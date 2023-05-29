Полный список лиц, имеющих право на отсрочку, определяет статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Подробнее о нюансах мобилизации студентов рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, пишет 24 Канал.

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Главное условие отсрочки для студентов

Несмотря на то, что студенты вузов, а также учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации, это право распространяется не на всех. Главное условие для отсрочки – студенты и учащиеся должны учиться на дневной или дуальной форме обучения.

Итак, в целом отсрочка для получающих образование распространяется на:

соискателей профессионального (профессионально-технического) образования,

соискателей профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.

Взамен право на отсрочку от мобилизации не распространяется заочников.

Что такое дуальная форма обучения

Заметим, что дуальная форма обучения – это разновидность получения профессионального образования, согласно которому теоретический материал осваивается в учебном заведении с педагогом, а практическое обучение проходит непосредственно на производстве.

Кто именно имеет отсрочку во время учебы

Уже среди мужчин, получающих образование на дневной или дуальной форме обучения, право на отсрочку от мобилизации имеют:

учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Однако следует отметить, что получение образования в Украине имеет свою специфику. Так, в нашем государстве действует Болонская система, которая предусматривает три цикла обучения в высшей школе: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. При этом каждый из этих этапов рассматривается как отдельный этап обучения.

И каждый из этих уровней образования предполагает определенный процесс поступления со сдачей экзаменов. Ведь это раньше бакалавриат и магистратура рассматривались как фактически единое целое.

Следовательно мужчины, которые, скажем, закончили бакалавриат и планируют поступление в магистратуру, оказываются в статусе абитуриента. Этот статус лишает их права на отсрочку. Сам закон этот период определяет как "промежуточное время".

Это же, соответственно, касается и тех мужчин, которые поступают в аспирантуру или докторантуру. В период между получением диплома магистра и собственно поступлением они теряют право на отсрочку на абсолютно законных основаниях и снова приобретают это право, когда происходит их зачисление на обучение.