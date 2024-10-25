Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время брифинга в четверг, 24 октября. Он заявил, что недоволен темпами мобилизации в области.

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Военные на передовой нуждаются в отдыхе

"На сегодня я недоволен уровнем мобилизации, и мы принимаем меры по ее увеличению", – заявил Чаус.

Он рассказал, что усиленные мобилизационные мероприятия на Черниговщине продлятся до победы Украины, и объяснил свое решение необходимостью заменить военных, которые уже длительное время находятся в зоне боевых действий.

Мы должны сделать все, чтобы, во-первых, дать возможность отдохнуть тем нашим подразделениям, которые уже долго воюют в активной фазе. Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор,

– сказал председатель Черниговской ОВА.