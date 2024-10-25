Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час брифінгу у четвер, 24 жовтня. Він заявив, що незадоволений темпами мобілізації в області.

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Військові на передовій потребують відпочинку

"На сьогодні я незадоволений рівнем мобілізації, і ми вживаємо заходів щодо її збільшення", – заявив Чаус.

Він розповів, що посилені мобілізаційні заходи на Чернігівщині триватимуть до перемоги України, та пояснив своє рішення необхідністю замінити військових, які уже тривалий час перебувають у зоні бойових дій.

Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч,

– сказав голова Чернігівської ОВА.