Могут ли мобилизовать с инфвалидностью в 2026 году: какие правила оформления отсрочки

Во время военного положения мобилизации подлежат преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время закон предусматривает перечень оснований для отсрочки. Среди них – инвалидность.

Входят ли в их число люди с серьезными заболеваниями и какая группа инвалидности освобождает от мобилизации – читайте на 24 Канале.

Мобилизуют ли людей с инвалидностью?

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от призыва. При этом группа инвалидности, конкретный диагноз или срок установления статуса значения не имеют.

То есть отсрочка предоставляется всем гражданам, которым официально установлена инвалидность – независимо от того, это первая, вторая или третья группа.

Согласно обновленным правилам, которые вступили в силу в конце 2025 года, оформление отсрочки больше не осуществляется через ТЦК. Подать документы можно через Центры предоставления административных услуг или с помощью приложения "Резерв+".

Если инвалидность устанавливается впервые, необходимо обратиться к семейному врачу, который выдает направление на прохождение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Комиссия определяет группу инвалидности и срок ее действия.

После получения соответствующей справки можно подать заявление на оформление отсрочки. Если документы внесены в электронные реестры, процедура доступна онлайн через "Резерв+". В случае отсутствия цифровых данных обращаться нужно в ближайший ЦНАП.

В Законе "О мобилизации" говорится, что отсрочка по инвалидности может предоставляться на срок 6-12 месяцев. После завершения этого периода человек должен повторно пройти медико-социальную комиссию. Обычно это касается случаев, когда речь идет о заболеваниях средней тяжести или состояниях, которые могут меняться со временем.

В то же время есть диагнозы и медицинские основания, при которых инвалидность устанавливается бессрочно. В таком случае отсрочка также действует без ограничения во времени, а соответствующий статус автоматически отображается и продолжается в электронной системе "Резерв+".

Когда мобилизация лиц с инвалидностью возможна

Несмотря на право на отсрочку, часть мужчин с инвалидностью добровольно стремится служить в армии. Закон не запрещает этого: лица с любой группой инвалидности могут заключить контракт с конкретной воинской частью по собственному желанию. Именно подписание контракта является единственным законным основанием для прохождения службы в таком случае.

Есть еще одна ситуация, когда человека могут мобилизовать – если в территориальном центре комплектования отсутствует информация о его инвалидности, а отсрочка официально не оформлена. В таком случае формально оснований для освобождения от призыва нет, и мобилизация считается законной.

Именно поэтому лицам с инвалидностью важно самостоятельно позаботиться о подаче документов и убедиться, что статус отсрочки корректно отражен в "Резерв+".

"Ограниченно годные" должны перепройти военно-врачебную комиссию