Диагноз "язвенный колит" относится к пункту "б", согласно статье 52 "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Это означает, что человек с такой болезнью считается годным к службе.

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Мобилизуют ли с язвенным колитом

Язвенный колит характеризуется следующими признаками:

хронически рецидивирующее течение: соответствует определению пункта "б";

умеренная тяжесть и умеренная активность: не соответствует критериям тяжелых форм, указанных в пункте "а";

осложненный псевдополипозом: хотя является осложнением, это не подпадает под перечень тяжелых состояний пункта "а", например значительный упадок питания или другие серьезные осложнения.

"Итак, такое состояние будет классифицироваться по пункту "б"... Пункт "б" охватывает хронические рецидивирующие неспецифические язвенные колиты, включая болезнь Крона, за исключением тех случаев, указанных в пункте "а", – говорится в ответе юристов.

Обратите внимание! Поскольку категория "ограниченно годный" отменена, военнообязанным с этим статусом нужно пройти повторный медосмотр до 4 февраля 2025 года.

Пунктом "б" предусмотрено, что человек считается годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учреждениях высшего образования, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.