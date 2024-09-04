Это может произойти, если лицо не оформляет документы для отсрочки должным образом. Об этом во время брифинга сообщил начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, передает 24 Канал.

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Как правильно оформить отсрочку

Грунда рассказал, что отсрочку от призыва на военную службу могут получить призывники с определенными семейными обстоятельствами, по состоянию здоровья, для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

Однако, как отметил представитель ТЦК, даже наличие права и документов подтверждающих право на отсрочку, не гарантирует, что человек не будет мобилизован.

Грунда объяснил, что для получения отсрочки военнообязанный должен собрать все необходимые документы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров №560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации", лично посетить ТЦК по месту своего воинского учета и подать документы на рассмотрение комиссии. После этого комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке.