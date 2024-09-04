Це може статися, якщо особа не оформлює документи для відстрочки належним чином. Про це під час брифінгу повідомив начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда, передає 24 Канал.

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Як правильно оформити відстрочку

Грунда розповів, що відстрочку від призову на військову службу можуть отримати призовники з певними сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти або продовження професійної діяльності.

Однак, як зазначив представник ТЦК, навіть наявність права та документів що підтверджують право на відстрочку, не гарантує, що людина не буде мобілізована.

Грунда пояснив, що для отримання відстрочки військовозобов'язаний повинен зібрати всі необхідні документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів №560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації", особисто відвідати ТЦК за місцем свого військового обліку і подати документи на розгляд комісії. Після цього комісія ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці.