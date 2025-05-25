В соответствии с законодательством, иностранные граждане, проживающие в Украине, не могут быть принудительно мобилизованы в армию. Впрочем, они имеют возможность добровольно вступить в ВСУ, подписав контракт, передает 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать людей с гражданством

Лиц без гражданства, проживающих в Украине, тоже не могут мобилизовать, поскольку они не являются гражданами нашей страны. Однако им разрешено присоединиться к войску на добровольной основе.

Отметим, что иностранцы и лица без гражданства, которые вступили в ВСУ, считаются законными временными резидентами в Украине на период прохождения службы по контракту. Такое временное проживание иностранцев и лиц без гражданства в Украине указано в военном билете военнослужащих рядового состава.

Напомним, что граждане Украины, которые проживают за границей, подлежат мобилизации, если они не получили отсрочку или не сняты с учета. Они обязаны зарегистрироваться в представительстве Украины и стать на воинский учет.