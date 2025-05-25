Відповідно до законодавства, іноземні громадяни, які проживають в Україні, не можуть бути примусово мобілізовані до війська. Втім, вони мають можливість добровільно вступити до ЗСУ, підписавши контракт, передає 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати людей з громадянства

Осіб без громадянства, які мешкають в Україні, теж не можуть мобілізувати, оскільки вони не є громадянами нашої країни. Однак їм дозволено долучитися до війська на добровільній основі.

Зазначимо, що іноземці та особи без громадянства, які вступили до ЗСУ, вважаються законними тимчасовими резидентами в Україні на період проходження служби за контрактом. Таке тимчасове проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні зазначене у військовому квитку військовослужбовців рядового складу.

Нагадаємо, що громадяни України, які проживають за кордоном, підлягають мобілізації, якщо вони не отримали відстрочку чи не зняті з обліку. Вони зобов'язані зареєструватися в представництві України та стати на військовий облік.