Тому у червні військовозобов'язаних й надалі призиватимуть на службу. Чи мобілізують українців за кордоном з 1 червня, розповідає 24 Канал.

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Чи мобілізують українців, які за кордоном

Уникнути служби можуть ті особи призовного віку, які мають відстрочку або виключенні з обліку.

В інакшому випадку українці, у тому числі, які наразі проживають за кордоном, підлягають мобілізації.

Їм в обов'язковому порядку потрібно зареєструватися в представництві України у країні проживання та стати на військовий облік.

Наразі діє спрощена процедура взяття на військовий облік для громадян, які перебувають за кордоном.

Ті, хто був знятий з обліку у зв'язку із виїздом за кордон, можуть поновитися без особистого прибуття до ТЦК, просто звернувшись до закордонних дипломатичних установ України.