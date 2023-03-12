По просьбе 24 Канала юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил, кто из педагогов и соискателей образования не подлежит мобилизации.

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Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а потому их мобилизация является незаконной,

– объяснил Владислав Юрчак.

Однако юрист подчеркнул, что это касается исключительно лиц, которые учатся по дневной или дуальной форме обучение независимо от страны, в которой обучаются соответствующие лица

Обратите внимание! Призывники, достигшие 27 лет, должны прибыть на призывные участки ТЦК СП для прохождения медкомиссии. Соответствующее решение есть в порядке прохождения военно-больничной комиссии призывниками, оно закреплено Постановлением правительства №92 от 1 февраля 2023 года (вступило в силу 2 февраля 2023 года).

По словам юриста, по поводу призывников категории 27+, они тоже будут получать повестки. После этого они должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы заменить приписное свидетельство военным билетом или временное удостоверение военнообязанных.

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Добавим, что на сегодняшний день украинское законодательство не разрешает выезд студентов, обучающихся в иностранных вузах.