По просьбе 24 Канала юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил, кто из педагогов и соискателей образования не подлежит мобилизации.
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Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а потому их мобилизация является незаконной,
– объяснил Владислав Юрчак.
Однако юрист подчеркнул, что это касается исключительно лиц, которые учатся по дневной или дуальной форме обучение независимо от страны, в которой обучаются соответствующие лица
По словам юриста, по поводу призывников категории 27+, они тоже будут получать повестки. После этого они должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы заменить приписное свидетельство военным билетом или временное удостоверение военнообязанных.
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Добавим, что на сегодняшний день украинское законодательство не разрешает выезд студентов, обучающихся в иностранных вузах.