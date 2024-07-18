Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко рассказала, что министерство работает над этим. К тому же есть такие основания, с которыми можно быстро реализовать предоставление отсрочки онлайн.

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Отсрочка онлайн – "очень горячий запрос"

К основаниям, что позволяет быстро предоставить отсрочку онлайн, принадлежит статус многодетного родителя и статус студента. На эти данные государство уже имеет реестры.

Но есть ряд оснований, по которым данные отсутствуют. Например, нет базы по информации об уходе за человеком с инвалидностью.

Впрочем, Минобороны работает над решением этой проблемы.

Мы планируем, чтобы это была не просто заявка онлайн, а сразу статус. Есть основание – мы зашли в реестр, проверили, что действительно есть родственная связь и инвалидность. И сразу отразили в Резерв+,

– рассказала Черногоренко.

Она назвала отсрочку сейчас "очень горячим запросом". И на это есть несколько оснований.

"Например, когда у военнообязанного рождается третий ребенок, он имеет право на отсрочку. Сейчас надо идти и писать заявление. Хотим, чтобы человек заходил в Резерв+, делал запрос в госреестр и после подтверждения автоматически получал отсрочку. Если хочет отказаться от нее – только тогда должен идти с заявлением физически", – добавила заместитель министра обороны.