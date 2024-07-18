Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко розповіла, що міністерство працює над цим. До того ж є такі підстави, з якими можна швидко реалізувати надання відстрочки онлайн.

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Відстрочка онлайн – "дуже гарячий запит"

До підстав, що дозволяє швидко надати відстрочку онлайн, належить статус багатодітного батька та статус студента. На ці дані держава вже має реєстри.

Але є низка підстав, з яких дані відсутні. Наприклад, немає бази щодо інформації про догляд за людиною з інвалідністю.

Втім, Міноборони працює над розв'язанням цієї проблеми.

Ми плануємо, щоб це була не просто заявка онлайн, а одразу статус. Є підстава – ми зайшли в реєстр, перевірили, що дійсно є родинний зв'язок та інвалідність. І одразу відобразили у Резерв+,

– розповіла Черногоренко.

Вона назвала відстрочку наразі "дуже гарячим запитом". І на це є декілька підстав.

"Наприклад, коли у військовозобов'язаного народжується третя дитина, він має право на відстрочку. Зараз треба йти і писати заяву. Хочемо, щоб людина заходила в Резерв+, робила запит у держреєстр і після підтвердження автоматично отримувала відстрочку. Якщо хоче відмовитися від неї – тільки тоді має йти з заявою фізично", – додала заступниця міністра оборони.