Имеют ли право сотрудники ТЦК проверять телефон и что делать, если его забрали

Сам факт проверки военно-учетных документов не дает представителям ТЦК или полиции права просматривать содержимое смартфона. Конституция Украины гарантирует тайну переписки и телефонных разговоров, а в телефоне могут храниться личные сообщения, фотографии и банковские данные, пишет ТСН.

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Могут ли проверить смартфон на блокпосту

На блокпостах правоохранители могут проверять информацию, имеющую значение для национальной безопасности.

В частности, Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за незаконное распространение сведений о перемещении или расположении украинских военных, а также о результатах обстрелов.

Однако проверка отдельных фотографий или видео не означает, что правоохранители могут без ограничений просматривать все содержимое смартфона.

Доступ к данным может осуществляться с добровольного согласия владельца или в рамках уголовного производства с соблюдением установленной процедуры.

Если телефон является доказательством по делу, его могут изъять на законных основаниях.

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Могут ли сотрудники ТЦК забирать телефон

Представители ТЦК и СП не имеют полномочий самостоятельно принудительно изымать личные вещи граждан или задерживать их без законных оснований.

Адвокат Марина Бекало пояснила изданию, что применение силы, незаконное лишение свободы или принудительное изъятие имущества при определенных обстоятельствах может иметь уголовно-правовые последствия для причастных должностных лиц.

В помещении ТЦК могут действовать запреты на видеосъемку. Также человеку могут предложить оставить телефон на хранение. Однако это само по себе не дает сотрудникам центра права силой изымать устройство.

Что делать, если в ТЦК забрали телефон

Если смартфон изъяли принудительно или человека оставили без связи, адвокат Надежда Коринна советует в первую очередь позаботиться о собственной безопасности и возможности сообщить близким о своем местонахождении.

В такой ситуации следует:

сообщить близким . Если есть такая возможность, расскажите, где вы находитесь, чтобы родные могли при необходимости обратиться к адвокату.

. Если есть такая возможность, расскажите, где вы находитесь, чтобы родные могли при необходимости обратиться к адвокату. зафиксировать обстоятельства . Если телефон взяли силой или ограничили доступ к правовой помощи, требуйте отражения этих обстоятельств в соответствующих документах.

. Если телефон взяли силой или ограничили доступ к правовой помощи, требуйте отражения этих обстоятельств в соответствующих документах. внимательно читать документы . Перед подписанием проверьте, правильно ли в них изложены события. Если не согласны с записями, укажите свои возражения в письменной форме.

. Перед подписанием проверьте, правильно ли в них изложены события. Если не согласны с записями, укажите свои возражения в письменной форме. обратитесь к адвокату. Правовая помощь особенно важна, если человека удерживают без связи с близкими.

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В случае угроз, применения силы или незаконного изъятия имущества можно подать жалобу руководству полиции, в прокуратуру, Государственное бюро расследований или суд – в зависимости от обстоятельств.

Можно ли снимать представителей ТЦК на телефон

Граждане могут фиксировать возможные правонарушения со стороны представителей ТЦК, в частности незаконное применение силы.

В то же время при съемке и использовании таких материалов необходимо учитывать ограничения, связанные с военным положением и защитой военной информации.

По словам адвоката Марины Бекало, при вручении повесток представители ТЦК и полицейские должны осуществлять фото- и видеофиксацию с помощью бодикамер.

Подтвердить вручение повестки могут подпись о ее получении и видеозапись ознакомления с документом. Видео также может зафиксировать отказ человека принять повестку.

Если запись сделана некачественно из-за ненадлежащего использования камеры, суд может поставить под сомнение ее допустимость или применимость в качестве доказательства.

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В то же время необходимо различать фиксацию возможного правонарушения и распространение военной информации.

Публикация фото и видео, по которым можно установить местонахождение или перемещение украинских военных, блокпостов, военной техники или воинских частей, может иметь правовые последствия.

Таким образом, представители ТЦК не могут произвольно просматривать личные данные на телефоне или принудительно изымать его без законных оснований.

В то же время в рамках уголовного производства правоохранители могут получить доступ к устройству или изъять его, если для этого имеются предусмотренные законом основания и соблюдена соответствующая процедура.