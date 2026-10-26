Чи мають право ТЦК перевіряти телефон та що робити, якщо його забрали

Сам факт перевірки військово-облікових документів не дозволяє представникам ТЦК або поліції переглядати вміст смартфона. Конституція України гарантує таємницю листування та телефонних розмов, а телефон може містити особисті повідомлення, фотографії й банківські дані, пише ТСН.

Реклама Adv

популярні відео

Чи можуть перевірити смартфон на блокпості

На блокпостах правоохоронці можуть перевіряти інформацію, яка має значення для національної безпеки.

Зокрема, Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за незаконне поширення відомостей про переміщення або розташування українських військових, а також результати обстрілів.

Проте перевірка окремих фотографій чи відео не означає, що правоохоронці можуть без обмежень переглядати весь вміст смартфона.

Доступ до даних може здійснюватися за добровільною згодою власника або в межах кримінального провадження з дотриманням установленої процедури.

Якщо телефон є доказом у справі, його можуть вилучити на законних підставах.

Чи можуть працівники ТЦК забирати телефон

Представники ТЦК та СП не мають повноважень самостійно примусово вилучати особисті речі громадян або затримувати їх без законних підстав.

Реклама

Адвокатка Марина Бекало пояснила виданню, що застосування сили, незаконне позбавлення волі чи примусове вилучення майна за певних обставин може мати кримінально-правові наслідки для причетних посадовців.

У приміщенні ТЦК можуть діяти заборони щодо відеознімання. Також людині можуть запропонувати залишити телефон на зберігання. Однак це саме по собі не дає працівникам центру права силоміць забирати пристрій.

Що робити, якщо в ТЦК забрали телефон

Якщо смартфон вилучили примусово або людину залишили без зв'язку, адвокатка Надія Корінна радить передусім подбати про власну безпеку та можливість повідомити близьких про своє місцеперебування.

У такій ситуації варто:

повідомити близьких . Якщо є така можливість, розкажіть, де перебуваєте, щоб рідні могли за потреби звернутися до адвоката.

. Якщо є така можливість, розкажіть, де перебуваєте, щоб рідні могли за потреби звернутися до адвоката. зафіксувати обставини . Якщо телефон забрали силоміць або обмежили доступ до правової допомоги, вимагайте відображення цих обставин у відповідних документах.

. Якщо телефон забрали силоміць або обмежили доступ до правової допомоги, вимагайте відображення цих обставин у відповідних документах. уважно читати документи . Перед підписанням перевірте, чи правильно в них викладені події. Якщо не погоджуєтеся із записами, зазначте свої заперечення письмово.

. Перед підписанням перевірте, чи правильно в них викладені події. Якщо не погоджуєтеся із записами, зазначте свої заперечення письмово. звернутися до адвоката. Правова допомога особливо важлива, якщо людину утримують без зв'язку з близькими.

Реклама

У разі погроз, застосування сили або незаконного вилучення майна можна подати скаргу керівництву поліції, до прокуратури, Державного бюро розслідувань або суду – залежно від обставин.

Чи можна знімати представників ТЦК на телефон

Громадяни можуть фіксувати можливі правопорушення з боку представників ТЦК, зокрема незаконне застосування сили.

Водночас під час знімання та використання таких матеріалів потрібно враховувати обмеження, пов'язані з воєнним станом і захистом військової інформації.

За словами адвокатки Марини Бекало, під час вручення повісток представники ТЦК та поліцейські мають здійснювати фото- та відеофіксацію за допомогою бодікамер.

Підтвердити вручення повістки можуть підпис про її отримання та відеозапис ознайомлення з документом. Відео також може зафіксувати відмову людини отримати повістку.

Якщо запис зроблено неякісно через неналежне використання камери, суд може поставити під сумнів його допустимість або належність як доказу.

Реклама

Водночас потрібно розрізняти фіксацію можливого правопорушення та поширення військової інформації.

Публікація фото й відео, за якими можна встановити місцеперебування або переміщення українських військових, блокпостів, військової техніки чи військових частин, може мати правові наслідки.

Отже, представники ТЦК не можуть довільно переглядати особисті дані на телефоні або примусово забирати його без законних підстав.

Водночас у межах кримінального провадження правоохоронці можуть отримати доступ до пристрою або вилучити його, якщо для цього є передбачені законом підстави та дотримано відповідну процедуру.