Нарушителю сообщили о подозрении в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Расследование проходит при процессуальном руководстве прокурора Арбузинского отдела Первомайской окружной прокуратуры.

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Мужчина отказался брать повестку

По данным следствия, в Николаевской области к военнообязанному домой пришли вручать повестку на отправку в воинскую часть. Однако он отказался ее брать, таким образом уклонившись от прохождения военной службы.

Следственные отделения №1 Первомайского райотдела полиции начали досудебное расследование. Уклонение от военной службы – уголовное преступление. Согласно санкции статьи, мужчине грозит жесткое наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Порядок вручения повесток

Во время вручение повестки у военнообязанного должен быть при себе паспорт. Его нужно предъявить представителям военкомата, чтобы подтвердить личность получателя.

После получения повестки необходимо ознакомиться с текстом документа, а затем поставить подпись о его получении.

В повестке должны быть указаны:

ФИО и адрес места жительства призывника;

вид повестки;

перечень документов, которые нужно иметь с собой;

обязанности призванного на срочную службу (для граждан, призванных на срочную военную службу);

к какому виду или роду войск (сил) и к какой военной команды отнесены (для граждан, призванных на срочную военную службу);

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, ФИО руководителя ТЦК и СП.

Важно! Если вы заметили ошибку в повестке, не нужно ее подписывать. К тому же вписывать информацию в повестку при призывнике – противоправно. Все должно быть заполнено и подписано в военкомате для вручения.