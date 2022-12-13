Таким образом, законодательных требований по месту вручения повесток нет. Каков порядок вручения повесток – читайте в материале 24 канала.
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Порядок вручения повесток
У военнообязанного должен быть при себе паспорт, который следует предъявить представителям военкомата, чтобы подтвердить личность получателя повестки.
После получения повестки необходимо ознакомиться с текстом документа, а затем поставить подпись о его получении.
В повестке должны быть указаны:
- ФИО и адрес места жительства призывника;
- вид повестки;
- перечень документов, которые нужно иметь с собой;
- обязанности призванного на срочную службу (для граждан, призванных на срочную военную службу);
- к какому виду (роду) войск (сил) и к какой военной команды отнесены (для граждан, призванных на срочную военную службу);
- дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
- название органа, печать, подпись, ФИО руководителя ТЦК и СП.
Если повестка заполнена правильно, после ее подписания необходимо явиться в территориальный центр. В то же время, нужно иметь с собой документы, указанные в повестке.
Какие есть виды повесток
На сегодняшний день существует 4 вида повесток:
- повестка, чтобы явиться в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного;
- повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате;
- повестка-призыв на срочную военную службу;
- повестка на прибытие на призывной участок.